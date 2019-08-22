ناجي جلول يستولي على شعار حملة فرنسوا ميتران

استولى المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ناجي جلول على شعار حملة رئيس الجمهورية الفرنسي السابق فرنسوا ميتران تحت شعار القوة 'الهادئة' La force tranquille .

و قد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ناجي جلول بغياب الابداع و اتهموه بالسرقة على شعار متيران و هو أمر مرفوض في حملة انتخابية رئاسية .

يشار ان مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والقيادي السابق في نداء تونس ناجي جلول قدم بإيداع ملف ترشحه للرئاسية بتزكيات شعبية.