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ناجي جلول يستولي على شعار حملة فرنسوا ميتران

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:58 م
ناجي جلول يستولي على شعار حملة فرنسوا ميتران
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محمد وليد الجموسي
 
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 استولى المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها  و مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ناجي جلول على شعار حملة رئيس الجمهورية الفرنسي السابق فرنسوا ميتران تحت شعار القوة 'الهادئة' La force tranquille .
و قد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ناجي جلول بغياب الابداع و اتهموه بالسرقة على شعار متيران و هو أمر مرفوض في حملة انتخابية رئاسية .
يشار ان مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والقيادي السابق في نداء تونس ناجي جلول قدم بإيداع ملف ترشحه للرئاسية بتزكيات شعبية.
ناجي جلول يستولي على شعار حملة فرنسوا ميتران
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