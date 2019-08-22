"إستير جورج": "الاحتياطي الفيدرالي" يكرر معارضته لخفض سعر الفائدة في يوليو

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كررت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي "إستير جورج" معارضتها لخفض أسعار الفائدة الذي طبقه البنك المركزي الأمريكي في يوليو.



وقال جورج، أحد صانعي السياسة الذين صوتوا في لجنة وضع السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، لـ CNBC في مقابلة بثت اليوم الخميس: "كان إحساسي أننا قمنا بإضافة المزيد من التسويات ولم يكن ذلك مطلوبًا من وجهة نظري".



وقالت في وقت سابق من هذا الشهر: "إنها ستدعم التغييرات في سياسة سعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي إذا كانت البيانات الجديدة تشير إلى ضعف الاقتصاد".



