تجديد حبس سليم وسيدة ونجليها المتهمين برشوة الإعلام 15 يوما

قرر القاضى الجزئى المختص بنظر امر تجديد "رشوة الإعلام " المتهم فيها أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأغلى للإعلام وسيدة ونجليها بتجديد حبس المتهمين 15 يوما، على ذمة التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدوله العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام للنبابه، لاتهامهم بطلب واخذ مبلغ من المال على سبيل الرشوه وقيام السيده ونجليها بتقديم الرشوة مقابل الحصوي على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.





وكان فريق من أعضاء نيابة امن الدوله العليا قاموا بمواجهة المتهمين الثلاثة بالتسجيلات الصوتية التى قدمتها هيئة الرقابة الادارية بناء على إستصدار اذنا من المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابه لواقعة الضبط ، حيث تضمنت التسجيلات إعترافا من المتهم أحمد سليم بحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء التصاريح وموافقة المتهمة ونجليها على تقديم الرشوة بما افادته التسجيلات.





كانت هيئة الرقابة الإدارية القت القبض على احمد سليم متلبيا وقالت مصادر أمنية ورقابية ان هناك تسجيلات بالصةا ةالصوره تدين المتهم احمد سليم فى الواقعة توْكد تورطه فى طلب رشوة بمبلغ 200 الف جنيه وهدايا عينية.



