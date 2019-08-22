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يتحصل على شهادة البكالوريا بعد شهرين بسبب طول إسمه

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:56 م
يتحصل على شهادة البكالوريا بعد شهرين بسبب طول إسمه
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محمد وليد الجموسي
 
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تحصل التلميذ محمد عزيز الجيلاني بلحاج خليفة يوم أمس على شهادة البكالوريا في نسختها العادية بعد قرابة الشهرين من الانتظار الحصول عليها.
و قال المكلف بالإعلام في وزارة التربية محمد بالطيب  في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام" أن التأخر في تسليم شهادة البكالوريا  الى التلميذ ناجم عن وقوع إشكال في مستوى تسجيل لاسمه ووقوع تعطيل في تصليح هذا الخطأ.
و أوضح أنه تحصل يوم أمس على شهادته في نسختها العادية دون أن تتضمن الـ  Code QR وسيتحصل اليوم على شهادة تتضمن هذا الرمز الالكتروني ، مؤكدا ان قوع إشكال في مستوى التسجيل الالكتروني بسبب طول اسم هذا التلميذ الذي يتكون اسمه من 6 كلمات مشيرا إلى أن  الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية قامت بتغيير التطبيقة المستعملة حتى تتمكن من استيعاب أكثر ما يمكن من الكلمات.
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