"الرياضة" تنتهي من إنشاء مركز شباب الشيخ زايد ببورسعيد (صور)

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الانتهاء من إنشاء مركز شباب الشيخ زايد بمساكن الحي الإماراتي ببورسعيد، والذي يقع على مساحة 4747.5 متر مربع.



يضم مركز الشباب، مبنى إداري، مكتبة، معمل للحاسب الألى، وصالة مناسبات، حديقة أطفال، وملعبين احداهما لكرة القدم والآخر متعدد الأغراض ومشغل للخياطة، وقاعة محاضرات، كافيه.



ويكون المركز متنفسًا للشباب والفتيات لتحقيق منظومة الخدمات التثقيفية والترفيهية، في إطار برنامج المشاركة الاجتماعية بمحافظة بورسعيد.



