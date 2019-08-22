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قيادي بحملة "بنفكر لبكرة": مصر بحاجة لإعادة تسويق التعليم الفني من جديد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:51 م
قيادي بحملة بنفكر لبكرة: مصر بحاجة لإعادة تسويق التعليم الفني من جديد
محمد عمارة
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رقية جمال
 
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قال محمد عمارة، عضو الهيئة العليا بحملة "بنفكر لبكرة"، إنه طبقًا لتوصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب واهتمام الرئيس السيسي بالتعليم الفني، لابد أن نغير مفهوم العقلية المتحجرة لدى المواطنين بالحرص على الالتحاق بالثانوية العامة والجامعات.

وأضاف "عمارة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، أن 55% من طلاب الشهادة الإعدادية يلتحقوا بالمدارس الفنية، ولا بد من توعية المواطنين بأهمية التعليم الفني ودوره في تحقيق التنمية الصناعية.

وتابع، أننا بحاجة لإعادة تسويق التعليم الفني من جديد، وإزالة الحاجز النفسي بين التعليم الفني والمواطنين لزيادة إقبال الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني، موضحًا أن هناك عدة معايير وضعت للالتحاق بمدارس التكنولوجية التطبيقية أهمها قدرات الطالب نفسه.
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