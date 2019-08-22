أحمد جلال يستعد لطرح "متوتر بيجيب"
الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:39 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
يستعد المطرب الشاب أحمد جلال، لطرح أغنيته الجديدة تحمل عنوان "متوتر بيجيب"، وذلك عبر موقع الشهير اليوتيوب والمتاجر الكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة.
والأغنية، هي من كلمات الشاعر الغنائي محمد جابر وألحان أحمد راجح، وقام بالتوزيع الموسيقي والميكساج والماستر المطرب محمد عادل، ومن إنتاج ميوزك ميديا للانتاج الفنى.
ويذكر أن أخر أعمال المطرب أحمد جلال اغنية "لو حد قابله"، من كلمات محمد جابر وألحان أحمد راجح وتوزيع كريم أسامة.
Advertisements