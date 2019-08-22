رئيس شمال الدلتا للكهرباء: 54.5 مليون جنيه تكلفة مشروعات القومية التي يتم تنفيذها





قال محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة حصلت على نصيب الأسد من بين شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من حيث المساهمة فى تنفيذ وتوصيل التيار الكهربائى للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية الواقعة فى النطاق الجغرافى للشركة ، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى تكلفة المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليا نحو 54 مليون جنيه و593 ألف و600 جنيه.









وأوضح عسل فى تصريحاته لـه، أن المشروعات التى تساهم الشركة فى تنفيذها تتمثل فى قيامها بتركيب المهمات الكهربائية المختلفة لها من مغذيات ومحولات وأكشاك وغيرها لضمان تأمين واستقرار وانتظام التيار الكهربائى .









ومن أبرز المشروعات القومية التى تشارك في تنفيذها الشركة مايلى :- مشروعات الاسكان الاجتماعى زايد"1" التى تشمل بناء وتنفيذ 208 عمارة سكنية ، وكذلك مشروعات الإسكان الإجتماعى "زايد2" التى تشمل 221 عمارة سكنية تضم 5304 وحدة سكنية ، إضافة لـ128 عمارة إسكان اجتماعى بجمصة تضم 3043 وحدة سكنية ، و26 عمارة سكنية إسكان اجتماعى بكفر سعد بدمياط ، و 23 عمارة إسكان اجتماعى بشطا دمياط ، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومشروع الإسكان الإجتماعى بسندوب .









وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ توصيل الكهرباء لـ 50 محطة خلط وسيط بنطاق الشركة ، وكذلك إنارة الطريق الدولى الساحلى ببلطيم والبرلس ومطوبس ، بالإضافة لتوصيل التيار الكهربائى لمشروع الصرف الصحى برأس البر بدمياط ،وكذلك مشروعات الرى المطور بمناطق" الشعالة-الصافورية" بمحافظة الدقهلية.









وأشار إلى أنه بلغ عدد مراكز الشحن الرئيسية بالشركة 102 مركز شحن حاليا ، إضافة لـ 89 وحدة شحن نقالي موزعة على قطاعات الشركة الأربعة، كما تم أيضا تحديد الأماكن التى يحدث بها تكدس شحن فى بداية الشهر كمناطق (شمال وجنوب دمياط ـ الشعراء ـ بلقاس) وتم حل هذه المشكلة عن طريق تدعيم هذه الأماكن بزيادة عدد أجهزة الشحن ، حيث بلغ عدد مراكز الخدمة الرئيسية 55 مركز خدمة تم تجهيز 136 مقر خدمة وجارى تجهيز 81 مقر آخرين ليصل إجمالي عدد المقرات 217 مقر، وذلك استمرارا لسياسة الشركة بتقديم خدمة مميزة للمشتركين وحسن معاملة الجمهور













وحول جهود الشركة لتحويل المغذيات الإشعاعية إلى مغذيات حلقية ،أكد أنه تم إعداد خطة زمنية لتحويل المغذيات الإشعاعية إلى مغذيات حلقية خلال أربع سنوات بدءاً من 2019/2020 بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة ،حيث بلغ عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية 1770 مغذى منهم 442 مغذى إشعاعي.







