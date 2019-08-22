محمد يوسف يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 4 أيام

قرر محمد يوسف المديير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبو الفريق، راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب مواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان، بدوري أبطال إفريقيا.





ويرغب المدير الفني في منح اللاعبين راحة سلبية عقب الأحداث الأخيرة والخروج من بطولة كأس مصر، على أن يعود الفريق للتدريبات استعدادا لمواجهة الزمالك، يوم 18 سبتمبر المقبل بكأس السوبر المصري.





ويلتقي الأهلي إطلع بره، مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.