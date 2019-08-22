رئيس البرلمان النيوزيلندى يرضع طفلا خلال الجلسة

في الوقت الذي ناقش فيه المشرعون النيوزيلنديون أسعار الوقود في البرلمان هذا الأسبوع، دعا رئيس البرلمان تريفور مالارد، إلى النظام بينما كان يرضع طفلاً لنائب برلمانى.





وكان الابن البالغ من العمر 6 أسابيع لنائب حزب العمل "تاماتي كوفي" وزوجته، المولود ع طريق "تأجير الرحم" الشهر الماضي، مصحوبا من قبل والده في غرفة المناقشة يوم الأربعاء عندما عرض رئيس البرلمان "تريفور مالارد" إمساكه.





وقال مالارد لوكالة رويترز "هناك أوقات يمكنني فيها أن أكون مفيداً" مضيفا أنه حاول المساعدة في رعاية أطفال المشرعين عندما يكون ذلك ممكنا.





وانضم المولود الجديد إلى العديد من الأطفال الآخرين في الهيئة التشريعية بعد أن خفف مالارد القواعد في عام 2017 لجعل البرلمان أكثر ملاءمة للأطفال.





كان هناك نحو عشرة نواب قد ولدوا طفرة برلمانية في طفولتهم البرلمانية، وأصبحت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن العام الماضي أول رئيسة وزراء لنيوزيلندا تأخذ إجازة أمومة وثاني زعيم منتخب في العالم يلد في منصبه، وتصدرت ابنتها نيف تي أروها عناوين الصحف في سبتمبر عندما رافقت آردن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



