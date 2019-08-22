وزير خارجية لوكسمبورج: المعجزة ضرورية لحل مشكلة الحدود الإيرلندية
الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:35 م
ترجمة - منة الشريف
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قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن في تصريحات نشرت اليوم الخميس إن حدوث معجزة ضروري للاتحاد الأوروبي وبريطانيا لإيجاد حل لمشكلة الحدود الأيرلندية لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
و فال أيضًا "لا ينبغي أبدًا استبعاد المعجزات، لكنني متشكك في أننا يمكن أن نتخلص ببساطة من شيء يضمن عدم وجود حدود صلبة لإيرلندا وفي الوقت نفسه يسيطر الاتحاد الأوروبي على ما يدخل سوقها،".
وأضاف: "لست مقتنعًا بأننا نستطيع أن نقول اليوم بكل تأكيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، لكن يجب أن نوضح بوضوح مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا صفقة، وعلى بوريس جونسون فعل ذلك أيضًا".
و فال أيضًا "لا ينبغي أبدًا استبعاد المعجزات، لكنني متشكك في أننا يمكن أن نتخلص ببساطة من شيء يضمن عدم وجود حدود صلبة لإيرلندا وفي الوقت نفسه يسيطر الاتحاد الأوروبي على ما يدخل سوقها،".
وأضاف: "لست مقتنعًا بأننا نستطيع أن نقول اليوم بكل تأكيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، لكن يجب أن نوضح بوضوح مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا صفقة، وعلى بوريس جونسون فعل ذلك أيضًا".
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