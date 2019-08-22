رئيس البورصة : المؤشر الجديد يساعد المتعاملين في قياس العائد الكلي على إستثماراتهم في البورصة





دشنت البورصة المصرية اليوم الخميس، مؤشر جديد وهو "EGX 30 TR " لأنشط 30 شركة للعائد الكلي،" يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر، وهي نفس الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، بحضور رئيس بنك الاستثمار القومي وممثلين عن عدد من الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية.





ويأخذ المؤشر الجديد في إعتباره التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات المكونة لمؤشر EGX30 حيث يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط في المؤشر الجديد، وهو ما يعكس كل من التغير السعري للأوراق المالية والعائد من التوزيعات النقدية.





وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن المؤشر الجديد يتميز بأنه يساعد المستثمرين في قياس العائد الكلي على استثماراتهم في البورصة والتي لا يتضمن فقط التغير السعري للأوراق المالية " الأرباح الرأسمالية " بل يتضمن توزيعات الأرباح النقدية أيضاً.





وتابع فريد "تدشين المؤشر الجديد يأتي استكمالاً لعملية التطوير الشاملة والمستمرة التي تنفذها إدارة البورصة على كافة مؤشراتها، حرصاً منها على تطوير أدوات السوق ومؤشراته، لتلبي رغبات العديد من الأطراف الفاعلة في سوق الأوراق المالية المصري"، وكذلك تنويــع أدوات قيــاس أداء الســوق أمــام كافة المستثمرين، وبمــا يتوافــق مع أفضل الممارســات الدوليــة فــي مجــال إدارة مؤشــرات أســواق الأوراق الماليــة، وذلك على النحو الذي يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.





يتميــز المؤشــر الجديد بكونــه يتفــادى التركيــز علــى صناعــة بعينهــا ومــن ثــم يوفــر تمثيلاً جيــداً لمختلــف الصناعــات والقطاعــات العاملــة داخــل الاقتصــاد المصــري.





تم احتساب المؤشر الجديد ابتداء من فبراير 2019 بقيمة 1000 نقطة، حيث يقوم مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلي EGX30 TR بالجمع بين كل من أداء رأس المال السوقي وقيمة الأرباح المعلنة للشركات المدرجة بالمؤشر، كما يستخدم المؤشر أخر سعر بدلاً من سعر الاغلاق.





عقدت إدارة البورصة حواراً مع كافة أطراف السوق الفاعلة حول المؤشر الجديد، والتي انتهت إلى احتياج السوق لمؤشر جديد يدخل في حساباته التوزيعات النقدية، يضم نفس مكونات المؤشر الرئيسي EGX30 وبنفس منهجية ادراج الشركات داخل المؤشر، وذلك بعد عقد العديد من ورش العمل مع عدد من مديري صناديق الاستثمار وكذلك الجمعيات المهنية.





ويتم اجراء مراجعتين كل عام لمكونات المؤشر، الأولي بنهاية شهر يناير ويتم العمل بها بداية فبراير عن الفترة من 1\7 وحتى 31\12 والمراجعة الثانية تتم بنهاية شهر يوليو ويتم العمل بها بداية من أغسطس عن الفترة من 1\1 وحتى 30 يونيو.





وأصدرت البورصة كتيب استرشادي عن كافة المعلومات الخاصة بالمؤشر الجديد، حيث تضمن الكتيب مزايا المؤشر الجديد المتوقعة مع تطبيقه.





ولمزيد من المعلومات حول منهجية المؤشر يمكنكم مطالعة الكتيب التعليمي الاسترشادي من خلال الرابط التالي على الموقع الالكتروني للبورصة المصرية، وكذلك فيديو لشرح المؤشر الجديد بشكل مبسط.