محافظ الأقصر يتابع إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بشارع التليفزيون "صور"

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تابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال إصلاح الهبوط الأرضي المفاجئ بشارع التليفزيون مع تقاطع ميدان الصنايع.



وأجرى محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تغيير خط الغاز الطبيعي والأعمال الجارية الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي للكشف عن خط الانحدار، وذلك بعد قيام شركة غاز مصر بتعديل مسار خط الغاز والذى كان يتعارض مع خط الانحدار للصرف الصحي وخطوط المياه وتعديل مسارة.



وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وفتح الطريق أمام المارة والسيارات، خلال جولته التي رافقه خلالها، المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

