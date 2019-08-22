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KSA يلا شوت النصر وضمك AL-NASER Today |بث مباشر دوري بلس| رابط مشاهدة الاسطورة Livehd7 مباراة النصر ضد ضمك HD

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:15 م
KSA يلا شوت النصر وضمك AL-NASER Today |بث مباشر دوري بلس| رابط مشاهدة الاسطورة Livehd7 مباراة النصر ضد ضمك HD
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الفجر الرياضي
 
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يفتتح نادى النصر مبارياته ببطولة الدورى السعودى "كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين" اليوم الخميس عندما يواجه ضمك على ملعب الملك فهد الدولى .

وسيذاع اللقاء على قناة KSA Sport فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت مصر والسابعه بتوقيت السعودية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي، KOORA Star، فى بث حى ومباشر دون إنقطاع.

والتشكيل المتوقع لنادى النصر كالأتى :

حراسة المرمى : براد جونز

خط الدفاع : عبد الرحمن العبيد، عمر هوساوي، مايكون بيريرا، سلطان الغنام

خط الوسط : عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري، أحمد موسى ، جوليانو فيكتور ، نور الدين امرابط

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله

ويمكنكم مشاهدة إفتتاح مباريات الدورى السعودى بين النصر وضمك عبر الفجر الرياضي، Yalla Shoot، فى بث مباشر ورابط سريع فى إفتتاحية مباراة النصر بالدورى السعودى، KOORA LIVE.

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