إندونيسيا تعتقل 34 شخصاً وتحجب الإنترنت في بابوا للحد من الاحتجاجات

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ألقت إندونيسيا، القبض على 34 شخصًا وقطعت الوصول إلى الإنترنت في أقصى إقليم بابوا بشرق البلاد لكبح جماح العنف بعد إحراق المتظاهرين للمباني والسوق والسجن بسبب سوء معاملة الطلاب وتمييزهم العرقي.



وقامت الشرطة بطيران 1200 ضابط آخر لإخماد الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان في مدن مثل مانوكواري وسورونج وفاكفك وتيميكا، بالقرب من منجم غراسبرغ للنحاس العملاق الذي تديره الوحدة الإندونيسية في فريبورت ماكموران.



كما ذكر فرديناندوس سيتو المتحدث باسم الوزارة أن وزارة الاتصالات قد منعت بيانات الإنترنت والاتصالات لمنع سكان بابوا من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن المكالمات الهاتفية والرسائل النصية لم تتأثر.



وأضاف "هذا محاولة لكبح الخداع، والأهم من ذلك، منع الناس من تبادل الرسائل الاستفزازية التي يمكن أن تحرض على الكراهية العنصرية".



كما اندلعت مظاهرات وتجمعات أصغر دعمًا لبابوا في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس، بينما زار رئيس وزراء الأمن وقائد الشرطة والقائد العسكري سورونج لتفقد مواقع الاحتجاجات الأكثر عنفًا.



وقال المسؤول في موقع كومباس الإخباري إن اجتماعين في منطقتي نابير ويوكيمو في بابوا كانا سلميين.



وسار أكثر من مائة طالب بابوي من مقر الجيش إلى أبواب القصر الرئاسي في جاكرتا، العاصمة، وهم يهتفون بشعارات مؤيدة للاستقلال تطالب بـ "استفتاء بابوا" أو "حرية بابوا".



وحمل بعضهم ملصقات تطالب بالحق في تقرير المصير ووضع حد للعنصرية والاستعمار في بابوا الغربية.



كما نظم الطلاب البابويون أيضًا احتجاجًا أصغر في مدينة بوجور القريبة.



وظلت حركة انفصالية تغلي في بابوا منذ عقود، مع شكاوى متكررة من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، لكن يبدو أن الغضب الأخير مرتبط بفسيرات عنصرية ضد طلاب بابوا الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي.



وتم إلقاء القبض على الطلاب والقنابل المسيلة للدموع في عنبر للنوم في مدينة سورابايا في جاوة الشرقية بعد اتهامهم بعدم احترام العلم الإندونيسي خلال الاحتفال بيوم الاستقلال.



وحسبما قال رئيس أركانه لقناة سي ان ان الإندونيسية، حث الرئيس جوكو ويدودو قادة الجيش والشرطة على التحرك ضد الضباط الذين تصرفوا "بطريقة عنصرية" تجاه الطلاب.



وقالت الشرطة إن الشرطة ألقت القبض على 34 شخصا في تيميكا حيث ألقى الآلاف من المحتجين الحجارة على مبنى البرلمان والمنازل والمتاجر والفنادق، يتهمون 13 بأنهم أعضاء في جماعة انفصالية مؤيدة لاستقلال بابوا.



وكانت مقاطعتا بابوا وغرب بابوا، الجزء الغربي الغني بالموارد في جزيرة غينيا الجديدة، مستعمرة هولندية تم دمجها في إندونيسيا بعد استفتاء انتقد على نطاق واسع بدعم من الأمم المتحدة في عام 1969.



كما سعت ويدودو لتخفيف التوتر وتحسين الرفاهية من خلال بناء البنية التحتية في المحافظات.



وقالت أمانته إنه زار المنطقة المضطربة أكثر من أي من أسلافه، ويعتزم فتح جسر جديد الشهر المقبل في جايابورا، عاصمة مقاطعة بابوا.

