dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الأهلي ضد العدالة (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

يلتقى النادى الأهلى السعودى مع نظيره العدالة الصاعد حديثاً للدورى السعودى "كأس الأمير محمد بن سليمان" يوم الخميس فى إفتتاح مباريات الفريق ببطولة الدورى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسيذاع اللقاء عبر قناة KSA Sport فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة وستذاع فى تمام الثامنة ونصف بتوقيت السعودية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إتقطاع، KOORA LIVE.

ويدخل أهلى جدة اللقاء بتشكيل متوقع كالأتى :

حراسة المرمى : محمد العويس

خط الدفاع : حسين عبدالغني ، محمد آل فتيل، زوكانوفيتش، عبدالله تارمين

خط الوسط : سلمان المؤشر، سوسزا، علي الأسمر، عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم : دجانيني تافاريس، دانييل أليكسيتش

ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي، KOORA LIVE، إفتتاحية مباريات أهلى جدة بالدورى السعودى ضد العدالة الصاعد حديثاً، أونلاين بث مباشر وحى.