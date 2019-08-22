أشرف عبدالعزيز مستشارا قانونيا لمجموعة "نهضة مصر" للنشر

قام محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة نهضة مصر للطباعة والنشر، بالتعاقد مع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض ليتولي الاستشارات القانونية لكل شركات المجموعة.

تأسست دار نهضة مصر للنشر عام 1938، وتعد نقطة الانطلاق بالنسبة للمجموعة بأكملها، وتتبنى استراتيجية واضحة تعمل من خلالها على دعم عملية التواصل والحوار بين مختلف الثقافات، وقد نجحت على مدى السنين فى نشر عدد هائل من الكتب والإصدارات التى تهدف إلى إثراء عقول الأطفال والشباب المصريين والعرب، وتملك الشركة تاريخًا طويلًا من التعاون مع أشهر المؤلفين والكتاب فى مصر والعالم العربى فمنذ تأسيسها قامت بإصدار آلاف الكتب الثقافية والتعليمية للكبار والأطفال، وتعد الشركة جهة الإصدار الوحيدة لعدد من المطبوعات العالمية مثل ديزنى وناشيونال جيوجرافيك، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤلفات العربية المعروفة.

وتملك دار نهضة مصر منشآت ومطابع تحوى أحدث الماكينات فى عالم الطباعة، وتمتد منشآتها على مساحة 23 ألف متر مربع، وتصل السعة الإنتاجية لمطابع الشركة إلى 540 ألف نسخة من الكتب والمجلات يوميًا لتصبح من أكبر المطابع فى الشرق الأوسط.

علي جانب آخر خاض أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض العديد من الجولات القانونية والقضائية لصالح العديد من كبار نجوم الفن والرياضية والمشاهير علي رأسهم الميجا ستار عمرو دياب حيث تغلب علي جميع شركة روتانا في جميع القضايا التي رفعتها ضد الهضبة فيما يخص حقوق الملكية الفكرية لأعماله .