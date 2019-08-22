علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء.. اليوم

يحيي المطرب علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية، اليوم الخميس، حفلا غنائيا بالقلعة، وذلك ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ28.



ويشدو الحجار بباقة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، منها: "عارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين٬ داري العيون٬ كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين".