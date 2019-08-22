علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء.. اليوم
الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:03 ص
أ ش أ
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يحيي المطرب علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية، اليوم الخميس، حفلا غنائيا بالقلعة، وذلك ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ28.
ويشدو الحجار بباقة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، منها: "عارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين٬ داري العيون٬ كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين".
وفي ضوء ما تشهده حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء من إقبال جماهيري، قررت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم زيادة منافذ بيع التذاكر لاستيعاب أكبر قدر من الجمهور، الذي تجاوز 15 ألف مشاهد في ثالث أيام فعالياته.
ويشدو الحجار بباقة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، منها: "عارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين٬ داري العيون٬ كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين".
وفي ضوء ما تشهده حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء من إقبال جماهيري، قررت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم زيادة منافذ بيع التذاكر لاستيعاب أكبر قدر من الجمهور، الذي تجاوز 15 ألف مشاهد في ثالث أيام فعالياته.
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