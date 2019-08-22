ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء.. اليوم

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:03 ص
علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء.. اليوم
علي الحجار
Advertisements
طباعة
أ ش أ
 
Advertisements
 يحيي المطرب علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية، اليوم الخميس، حفلا غنائيا بالقلعة، وذلك ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ28.

ويشدو الحجار بباقة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، منها: "عارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين٬ داري العيون٬ كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين".

وفي ضوء ما تشهده حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء من إقبال جماهيري، قررت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم زيادة منافذ بيع التذاكر لاستيعاب أكبر قدر من الجمهور، الذي تجاوز 15 ألف مشاهد في ثالث أيام فعالياته.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
19:00
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
فومبوني كلوب - جزر القمر
-
x
22:00
-
البنزرتي - تونس
الدوري السعودي 2019-2020
النصر
-
x
18:00
-
ضمك
الأهلي
-
x
19:50
-
العدالة