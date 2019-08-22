رئيس دار الأوبرا: زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان القلعة إلى 5 منافذ

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه تم زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إلى 5 منافذ، وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على الدورة الـ28 من المهرجان ولاستيعاب أكبر قدر من الجمهور خلال حفلات المهرجان المتنوعة.



وأضاف "صابر" أن المنافذ ستبدأ عملها في الساعة الرابعة مساء وأنه سيتم دخول الجماهير ابتداء من الخامسة مساء لمنع التكدس أمام باب القلعة، حيث وصل عدد الجمهور أول أمس الثلاثاء إلى 15 ألف مشاهد في ثالث أيام المهرجان.