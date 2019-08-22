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مؤشر بورصة البحرين يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:00 ص
مؤشر بورصة البحرين يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا 0.28 نقطة ليصل إلى مستوى 1532.48 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.4 مليون  سهم بقيمة 247 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.23% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.96%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.07%، بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.
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