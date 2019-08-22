تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة في محافظات مصر.. وكواليس درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الجمعة 23 أغسطس 2019، معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حتى على شمال الصعيد، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.





وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





وتوقعت الهيئة ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وأن تكون الرياح معتدلة وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة بهما، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.





كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.





وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

بورسعيد 25 31

الإسكندرية 23 31

شرم الشيخ 29 37

أسوان 30 42

كاترين 19 32

الإسماعيلية 23 35



