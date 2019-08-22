التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات
الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:35 ص
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،وسط ترقب لإجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة .
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 14353 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2168 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 17653 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1444 نقطة.
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