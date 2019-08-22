التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،وسط ترقب لإجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة .





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 14353 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2168 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 17653 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1444 نقطة.