كارثة جديدة تضرب برشلونة أمام ريال بيتيس بسبب الإصابات





يخوض فريق برشلونة الإسباني، مواجهة قوية أمام نظيره ريال بيتيس، في المباراة المقرر اقامتها، مساء الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة الثانية من الليجا .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن فالفيردي، مدرب فريق برشلونة، في ورطة كبيرة، بعدما أصبح يمتلك مهاجم واحد فقط، لمواجهة ريال بيتيس، حيث تعرض الثلاثي ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي، إلى إصابات عضلية سبعدهم عن اللقاء، فيما رحل الثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو ومواطنه مالكوم أوليفيرا، إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وزينت سان بطرسبرج الروسي، على التوالي، ليتبقى فقط الفرنسي أنطوان جريزمان .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة كان يفضل التعاقد مع البرازيلي ويليان، من صفوف تشيلسي، إلا أن مالكوم هو من انضم إلى البلوجرانا، ولكن بسبب عدم ثقة فالفيردي في اللاعب تم بيعه بنفس مقابل ما تكلفة شرائه.