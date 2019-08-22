مروة ناجى تحيي حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش.. غدًا

يقام غدا، حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" تحييه المطربة مروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء ياسين، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية.



ويتضمن الحفل مختارات من مؤلفات الطرب التى أبدعها كبار الملحنين وشكلت جزء مهما من تاريخ فن الغناء، إلى جانب مختارات من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.