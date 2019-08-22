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"السعودية" تطرح مناقصة عالمية لشراء 780 طن من علف الشعير

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:44 ص
السعودية تطرح مناقصة عالمية لشراء 780 طن من علف الشعير
علف الشعير
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وكالات
 
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قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية يوم الخميس إنها طرحت مناقصة عالمية لشراء 780 ألف طن من علف الشعير.

وذكرت المؤسسة في بيان أنها تريد تسليم الشعير في الفترة بين أكتوبر وديسمبر .

والموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الجمعة.
وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد الفارس في البيان إن المؤسسة تسعى لشراء 13 شحنة حجم كل منها 60 ألف طن.

وأوضح البيان أن المناقصة طلبت تسليم ثمان من الشحنات الثلاث عشرة في موانئ البحر الأحمر، وخمس في الموانئ المطلة على الخليج.

وعادة ما تعلن مؤسسة الحبوب السعودية نتائج مناقصاتها في أيام الاثنين.
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