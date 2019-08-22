اليوم.. ندوة بعنوان "إدارة المهرجان القومي للمسرح"
الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:38 ص
أ ش أ
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يعقد المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 12 ندوة بعنوان "إدارة المهرجان القومي للمسرح" بقاعة الندوات بالمجلس الأعلي للثقافة الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس.
يتحدث بالندوة النجم أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان حول كواليس الدورة الثانية عشر وعن المهرجانات وإدارتها بشكل عام ،ويتحدث أيضا الفنان القدير والمخرج إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح ، والمخرج والفنان أحمد السيد عضو اللجنة العليا بالمهرجان ، والناقدة رنا عبد القوي عضو اللجنة العليا بالمهرجان ، ويدير الندوة الناقد محسن الميرغني.
يتحدث بالندوة النجم أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان حول كواليس الدورة الثانية عشر وعن المهرجانات وإدارتها بشكل عام ،ويتحدث أيضا الفنان القدير والمخرج إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح ، والمخرج والفنان أحمد السيد عضو اللجنة العليا بالمهرجان ، والناقدة رنا عبد القوي عضو اللجنة العليا بالمهرجان ، ويدير الندوة الناقد محسن الميرغني.
وافتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز في حفل اقيم يوم السبت الماضي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ..وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.
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