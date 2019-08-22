وزيرة التخطيط : 5.3 مليار جنيه إستثمارات موجهة لسيناء في 2019-2020
الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:35 ص
وكالات
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قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد يوم الخميس في بيان صحفي إن الإ ستثمارات الحكومية التي ستوجهها بلادها إلى سيناء تبلغ 5.23 مليار جنيه (316 مليون دولار) في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في الأول من يوليو، بزيادة نحو 75 بالمئة عن استثمارات 2018-2019.
وقالت الوزارة ردا على سؤال لرويترز عن القطاعات التي سيتم ضخ الاستثمارات بها ”استثمارات عامة توجه لكل القطاعات“.
وكانت الاستثمارات الموجة لسيناء قد بلغت 2.986 مليار جنيه في السنة المالية الماضية 2018-2019.
وذكرت الوزيرة في البيان الصحفي أن الاستثمارات الموجهة لمحافظة شمال سيناء في السنة المالية الحالية تبلغ 2.85 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات جنوب سيناء 2.38 مليار جنيه.
وأضافت ”تتمثل استثمارات شمال سيناء في مشروعات التعليم والمياه والزراعة والري والنقل والتخزين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء وجنوب سيناء في قطاعات الزراعة والري والنقل والتعليم وخدمات أخرى“.
كان مساعد للرئيس عبد الفتاح السيسي قال العام الماضي إن من المتوقع أن تتكلف خطة تنمية سيناء 275 مليار جنيه مصري، وأن تكتمل بحلول 2022، مشيرا إلى إن الخطة مسألة أمن قومي.
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