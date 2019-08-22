اليوم.. "أيام صفراء" بالهناجر ضمن مسابقة عروض الكبار بالمهرجان القومي للمسرح

يستضيف مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا اليوم الخميس وغدا الجمعة، العرض المسرحي المتميز "أيام صفراء" للكاتبة السويسرية دانيلا يانيتش، والمخرج أشرف سند، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري الحدث الأبرز والأهم مسرحيا، والمستمر حتى 30 أغسطس الجاري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز.

وينافس العرض المسرحي "أيام صفراء" على جوائز المسابقة الأولي مسابقة عروض المسرح الكبير "المحترفين"، ويعد من التجارب المسرحية المهمة التي قدمها مركز الهناجر للفنون بالتعاون مع المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة في يناير الماضي، ثم قدم في أكثر من موسم، محققا نجاحا جماهيريا كبيرا.