اليوم.. "أيام صفراء" بالهناجر ضمن مسابقة عروض الكبار بالمهرجان القومي للمسرح
الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:26 ص
أ ش أ
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يستضيف مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا اليوم الخميس وغدا الجمعة، العرض المسرحي المتميز "أيام صفراء" للكاتبة السويسرية دانيلا يانيتش، والمخرج أشرف سند، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري الحدث الأبرز والأهم مسرحيا، والمستمر حتى 30 أغسطس الجاري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز.
وينافس العرض المسرحي "أيام صفراء" على جوائز المسابقة الأولي مسابقة عروض المسرح الكبير "المحترفين"، ويعد من التجارب المسرحية المهمة التي قدمها مركز الهناجر للفنون بالتعاون مع المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة في يناير الماضي، ثم قدم في أكثر من موسم، محققا نجاحا جماهيريا كبيرا.
العرض مأخوذ عن نفس النص للكاتبة دانيلا، وقامت بترجمته نيفين فايق وأعده دراميا عمر توفيق، وأخراجه أشرف سند الذي أضفى على النص رؤية شديدة الإتقان والتميز، ويحمل العمل كثيرا من الرموز ذات الدلالات الإنسانية الكونية، مستعرضا الحروب الطائفية والتمييز بين البشر، ويدعو إلى قبول الأخر ونشر ثقافة السلام والمحبة والتسامح بين البشر، من بطولة رامي الطمباري وعابد عناني، رباب طارق، ديكور وملابس فادي فوكيه.
العرض مأخوذ عن نفس النص للكاتبة دانيلا، وقامت بترجمته نيفين فايق وأعده دراميا عمر توفيق، وأخراجه أشرف سند الذي أضفى على النص رؤية شديدة الإتقان والتميز، ويحمل العمل كثيرا من الرموز ذات الدلالات الإنسانية الكونية، مستعرضا الحروب الطائفية والتمييز بين البشر، ويدعو إلى قبول الأخر ونشر ثقافة السلام والمحبة والتسامح بين البشر، من بطولة رامي الطمباري وعابد عناني، رباب طارق، ديكور وملابس فادي فوكيه.
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