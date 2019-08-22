أسهم اليابان تغلق مستقرة .. وسهم شيسيدو يرتفع 5.6%

أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة دون تغيير يذكر يوم الخميس، إذ أحجم المستثمرون عن المراهنة بكثافة على أي من الاتجاهين صعودا أو نزولا قبيل تجمع مهم لمسؤولي البنوك المركزية في الولايات المتحدة، والذي قد يقدم للأسواق بعض المؤشرات على الأمد القصير.





شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات أسهم اليابان في طوكيو يوم 6 أغسطس 2019. تصوير:





وتشهد الأسواق حالة من الترقب قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة في جاكسون هول بولاية وايومنج خلال مؤتمر لمسؤولي البنوك المركزية.





وسيتطلع المستثمرون لأي تلميحات بشأن السياسات من باول قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفضا جديدا لأسعار الفائدة.





وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.05 بالمئة إلى 20628.01 نقطة.





وربح المؤشر القياسي واحدا بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ ساعدته آمال بشأن التحفيز في ألمانيا وسياسات تيسيرية في الصين في الابتعاد عن أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري، حين صنفت واشنطن بكين متلاعبا بالعملة مما أذكي مخاوف الحرب التجارية.





وارتفعت أسهم شركات صناعة مواد التجميل وشركات إدارة متاجر التجزئة التي يقبل عليها السائحون بعد بيانات حكومية أظهرت ارتفاع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى اليابان في يوليو تموز 5.6 بالمئة مقارنة مع السنة السابقة.





وارتفع سهم شيسيدو 5.6 بالمئة ليتصدر المؤشر من حيث المكاسب بالنسبة المئوية.





وارتفعت أسهم التكنولوجيا في ظل استمرار قوة نظيرتها الأمريكية مما دعم أداء وول ستريت على مدى الأسبوع الأخير.





وربح سهم طوكيو إلكترون واحدا بالمئة، وتقدم سهم أدفانتست 1.6 بالمئة وزاد سهم سكرين هولدنجز 3.3 بالمئة.





وبلغ عدد الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي 125 سهما مقابل 93 سهما منخفضا.





وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة لينهي الجلسة عند 1498.06 نقطة