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الجيش السوري يفتح معبرا في الجيب المحاصر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:33 ص
الجيش السوري يفتح معبرا في الجيب المحاصر
الجيش السوري
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وكالات
 
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أعلنت الحكومة السورية أنها فتحت معبرا في منطقة صوران بحماية الجيش السوري لخروج المدنيين من مناطق سيطرة الإرهابيين في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

 

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين، قوله اليوم إنه:

 

" في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء ممارسات المجموعات الإرهابية تعلن الجمهورية العربية السورية عن فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي بحماية قوات الجيش العربي السوري".

 

وقال المصدر إن هدف فتح المعبر هو "لتمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي".

 

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية ستعمل على توفير كامل متطلبات واحتياجات هؤلاء المواطنين من المأوى والغذاء والرعاية الصحية.

 

وكان الجيش السوري أطبق حصارا كاملا على المجموعات المسلحة في ريف حماة الشمالي (اللطامنة وكفرزيتا ومورك ولطمين)، أمس الخميس، حيث لاقت وحدات الجيش المتقدمة من تل ترعي شرق مدينة خان شيخون مع طلائعه المتقدمة من شمال المدينة، مطبقا بذلك الحصار على مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه في مئات الكيلومترات من الريف الشمالي لمدينة حماة.

 

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني أن وحدات الجيش السوري تابعت عملياتها من تل ترعي شرق خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، باتجاه "جبل الصغير" إلى الشمال الشرقي، وسيطرت على عدد من المزارع غرب التل بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

 

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