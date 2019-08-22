د.حماد عبدالله يكتب: المحافظ لا سلطة له دستورياً !!





نسمع فى ظل إدارة المحافظات بمحافظون تميزوا فى مهامهم الوظيفية السابقة فإستحقوا كمكافأة نهاية الخدمة التعيين كمحافظ فى أقليم وكل حسب حظه أو حسب الإختيار الذى يحدده السيد رئيس الوزراء أو رئيس مجلس المحافظين ، وبالقطع مع إختلاف الخلفية العلمية أو المهنية للمحافظ المعين تكون نتائج أعماله فى محافظته والتى هى فى الأساس رؤية تعتمد على خطة إستراتيجية من مجلس المحافظين وأجندة يحددها رئيس مجلس الوزراء لمحافظيه للقيام بمهام وواجبات ونقل السلطة المركزية جزئياً من القاهرة الى المحافظات ، ولكن ما شدنى أن دور المحافظين فى الدستور المصرى لا مكان له وكذلك فى القوانين المنظمة له فى هذا الشأن .

وأن المحافظ هو عين الحكومة أو مندوبها فى المحافظة ولكن لا سلطات قانونية له تجيز التصرف فى أرض أو عرض أو شىء مما نبحث عنه فى إمكانية تطوير إقتصاديات الاقاليم المصرية ودعوتها للإعتماد على نفسها بل بالعمل على ضخ فائض من إنتاجها أو نتيجة نشاطها الإقتصادى فى الموازنة العامة للدولة !!

ومن هذه النقطة نجد بأن المحافظون بالقطع حينما يتولون سلطات وظائفهم يراجعون النصوص الدستورية والقانونية لكى يتمكنوا من معرفة حدود السلطات الممنوحة لهم فى إدارة شئون المحافظة وبالتالى نجد بهذه الحقيقة







