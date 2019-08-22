ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الذهب" يستقر وسط ترقب كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الإتحادي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:25 ص
الذهب يستقر وسط ترقب كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الإتحادي
اسعار الذهب العالمية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
استقرت أسعار الذهب يوم الخميس فوق مستوى 1500 دولار مع ترقب المستثمرين لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع للبنوك المركزية العالمية لإستقاء أي مؤشرات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1502 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش.

وانخفض الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3 بالمئة ليصل إلى 1510.90 دولار للأوقية.

وتركز الأسواق حاليا على خطاب باول الذي يلقيه يوم الجمعة في جاكسون هول سعيا لاستيضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد انقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية أبرز خطر حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي المنعقد في يوليو، والذي نُشر يوم الأربعاء، انقسام صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة، لكنهم اتحدوا في رغبتهم في إعطاء انطباع بأنهم ليسوا على مسار نحو المزيد من التخفيضات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.5 بالمئة ليصل إلى 848.60 دولار للأوقية.
Advertisements
المزيد عن: عائد السندات اجتماع البنك المركزي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
19:00
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
فومبوني كلوب - جزر القمر
-
x
22:00
-
البنزرتي - تونس
الدوري السعودي 2019-2020
النصر
-
x
18:00
-
ضمك
الأهلي
-
x
19:50
-
العدالة