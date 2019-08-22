تعرف علي أسعار "الدواجن "في الأسواق اليوم الخميس 22-8-2019

إستقرت أسعار الدواجن، اليوم، الخميس 22 -8-2019 ، حيث سجلت الدواجن البيضاء بالمزارع نحو 26 جنيها، ليصل متوسط سعر الكيلو للمستهلك بنحو 30 جنيها.





ويلجأ كثير من المصريين إلى لحوم الدواجن نظرا لإنخفاض سعرها عن لحوم المواشي، وتعد الدواجن العنصر الغذائي الرئيسي المتواجد بشكل دائم على سفرة طعام المصريين، كما يلجا البعض لتربية الكتاكيت لانخفاض التكلفة والاستفادة من لحومها بعد أن تكون جاهزة للذبح.













وسجل كيلو البانيه في السوق، بنحو 68 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء بـ 22 جنيه وراك بيضاء سجلت نحو 38.5 جنيه، كيلو الفراخ البلدي سجلت نحو 39 جنيها، كيلو البط 55 جنيها، السمان 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 39 جنيها، هياكل 12 جنيها، كبد صافي 45 جنيها، أجنحة 25 جنيها.













أسعار البيض اليوم الخميس 22-8-2019



