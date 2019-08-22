ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف علي أسعار "الدواجن "في الأسواق اليوم الخميس 22-8-2019

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:11 ص
تعرف علي أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 22-8-2019
اسعار الدواجن في الأسواق
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
إستقرت أسعار الدواجن، اليوم،  الخميس 22-8-2019 ، حيث سجلت الدواجن البيضاء بالمزارع نحو 26 جنيها، ليصل متوسط سعر الكيلو للمستهلك بنحو 30 جنيها.

ويلجأ كثير من المصريين إلى لحوم الدواجن نظرا لإنخفاض سعرها عن لحوم المواشي، وتعد الدواجن العنصر الغذائي الرئيسي المتواجد بشكل دائم على سفرة طعام المصريين، كما يلجا البعض لتربية الكتاكيت لانخفاض التكلفة والاستفادة من لحومها بعد أن تكون جاهزة للذبح.



وسجل كيلو البانيه في السوق، بنحو 68 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء بـ 22 جنيه  وراك بيضاء سجلت نحو 38.5 جنيه، كيلو الفراخ البلدي سجلت نحو 39 جنيها، كيلو البط 55 جنيها، السمان 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 39 جنيها، هياكل 12 جنيها، كبد صافي 45 جنيها، أجنحة 25 جنيها.



أسعار البيض اليوم الخميس 22-8-2019

بيض أحمرسعر الكرتونة 36.00 جنيه
بيض أبيض سعر الكرتونة  36.00 جنيه
بيض بلدى سعر الكرتونة  42.5 جنيه 
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
19:00
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
فومبوني كلوب - جزر القمر
-
x
22:00
-
البنزرتي - تونس
الدوري السعودي 2019-2020
النصر
-
x
18:00
-
ضمك
الأهلي
-
x
19:50
-
العدالة