محافظ دمياط تبحث التعاون في تصنيع الأثاث وتعليب الأسماك بإندونيسيا

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التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، بمحافظ مدينة بالى وذلك خلال زيارتها لجمهورية إندونيسيا للمشاركة في فعاليات الحوار الإندونيسى الأفريقي للبنية التحتية، حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور السفير عمرو معوض سفير مصر بإندونيسيا والسفير حلمى فوزى سفير اندونيسيا بالقاهرة ووفد رفيع المستوى من السفارة الاندونيسية، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين دمياط وبالى فى عدد من المجالات التى تشتهر بها المدينتين مثل صناعتى الأثاث وتعليب الأسماك.



كما تناول اللقاء أيضًا آليات تحقيق التعاون بين دولة إندونسيا ومحافظة دمياط فى النشاطات المختلفة خاصة إنشاء وإدارة المكتبات العامة، حيث صرحت محافظ دمياط أنه تم تعزيز تبادل الخبرات فى هذا المجال بعد عودة البعثة الاندونيسية من مصر، إذ حرصت إندونيسيا على الإستفادة من الخبرات المصرية فى قطاع إدارة المكتبات.



هذا وقد توجهت الدكتورة منال عوض بالشكر الجزيل إلى محافظ بالى على حفاوة الاستقبال وترحيبه بمد أواصر التعاون بين دمياط وبالى، كما دعته الى زيارة محافظتى القاهرة ودمياط للتعرف على أبرز معالمهما السياحية.