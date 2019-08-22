محافظ السويس يبحث الإعداد لتنفيذ مشروع التحول الرقمي

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استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم، المهندس عبد الستار الشيخ، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لبحث تنفيذ مشروع التحول الرقمى بمحافظة السويس والذى يتضمن مد كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" لرفع كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية بالسويس.



وفي اللقاء أكد محافظ السويس على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع، مؤكدا على أهمية منظومة التحول الرقمى في تطويرالخدمات الحكومية، وتحسين أداء الهيئات الحكومية والارتقاء بالخدمات التى تقدمها للمواطنين.



أكد المهندس عبد الستار الشيخ أن محافظة السويس تأتى ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى إلى جانب محافظتى الإسماعيلية والاقصر، وذلك عقب محافظة بورسعيد والتى تم اختيارها لتكون نموذج استرشادى كأول محافظة لتحقيق التحول الرقمى، وذلك تمهيدا لتعميم المشروع على مختلف المحافظات المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



حضر اللقاء كل من المهندس عرفة الحوفى رئيس قطاعات قبلي ومدن القناة وسيناء بالشركة المصرية للاتصالات والمهندس زكريا سلامة رئيس قطاع مناطق السويس وجنوب سيناء والبحر الاحمر والمهندسة نجلاء الشناوي مديرعام الدعم التشغيلي لقطاعات قبلي ومدن القناة، والمهندس هاني أحمد سيد مديرعام منطقة السويس.

