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كوينتن ترانتينو ينتظر مولوده الأول

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:18 ص
كوينتن ترانتينو ينتظر مولوده الأول
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أعلن متحدث باسم المخرج الكبير كوينتن ترانتينو، أنه وزوجته يترقبان مولودهما الأول، بعد مرور تسعة أشهر على زواجهما.

 

ونقلت صحيفة ديلي ميل البيان عن مجلة بيبول التي تواصلت مع المتحدث الرسمي عن المخرج الكبير، الذي أكد الخبر بعد ملاحظة تغيب كوينتن عن عدد من العروض الترويجية لفيلمه الجديد.

 

وتزوج كوينتن ترانتينو من دانيلا بايك، ابنة المغني الشهير سفيكا بايك، بعد ارتباطهما بشكل غير رسمي لعدة سنوات.

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