سع الريال السعودي اليوم الخميس 22-9-2019.. 4.4 جنيه سعر الشراء في الأهلي المصري
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم الخميس 22-8-2019 وارتفع سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى بمعدل قرش واحد فقط، حيث سجل 4.4 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.
وتحرص جريدة "الفجر" علي المتابعة اللحظية لأخر سعر للريال السعودي ، والذي جاء وفقا لموقع الدولار لايف كالاتي :
ارتفع سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى وسجل
إستقر سعر الريال في البنك المركزي المصري حيث سجل سعر الشراء فيه 4.40 جنيه ، بينما سجل سعر البيع 4.44 جنيه
أستقرسعر الريال فى بنك مصروسجل 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.
إستقرسعر الريال فى بنك الإسكندرية وسجل 4.38 جنيه للشراء، 4.43 جنيه للبيع.
إستقرسعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى وسجل نحو
استقر سعر الريال في بنك البركة وسجل 4.34 جنيه للشراء ، و4.47 جنيه للبيع .
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