ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إنقاذ حياة مصاب بنزيف داخلي بمستشفى صامطة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:16 ص
إنقاذ حياة مصاب بنزيف داخلي بمستشفى صامطة
صورة تعبيرية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام بفضل الله من إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة في الصدر والبطن نتج عنها تهتك في الحجاب الحاجز والكبد والمعدة والأوعية الدموية الموجودة بالمنديل المغذية للقولون مع نزيف داخلي، حيث جرى التعامل مع الحالة فور وصولها للطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية،ومن ثم إجراء العملية الجراحية .

وعمل الفريق الطبي على إيقاف النزيف الداخلي ورتق الكبد والحجاب الحاجز والمعدة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
19:00
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
فومبوني كلوب - جزر القمر
-
x
22:00
-
البنزرتي - تونس
الدوري السعودي 2019-2020
النصر
-
x
18:00
-
ضمك
الأهلي
-
x
19:50
-
العدالة