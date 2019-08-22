إنقاذ حياة مصاب بنزيف داخلي بمستشفى صامطة
الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:16 ص
الفجر السعودي
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تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام بفضل الله من إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة في الصدر والبطن نتج عنها تهتك في الحجاب الحاجز والكبد والمعدة والأوعية الدموية الموجودة بالمنديل المغذية للقولون مع نزيف داخلي، حيث جرى التعامل مع الحالة فور وصولها للطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية،ومن ثم إجراء العملية الجراحية .
وعمل الفريق الطبي على إيقاف النزيف الداخلي ورتق الكبد والحجاب الحاجز والمعدة.
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