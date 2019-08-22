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وزير الخارجية الإيراني في زيارة رسمية إلى النرويج

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:00 ص
وزير الخارجية الإيراني في زيارة رسمية إلى النرويج
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مـحــمد حســــــــــين
 
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يقوم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة رسمية إلى النرويج، اليوم الخميس، في أعقاب تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي.

تُعد النرويج المحطة الأخيرة في جولة "ظريف" إلى الدول الاسكندنافية - فقد زار وزير الخارجية بالفعل فنلندا والسويد.

تهدف الجولة إلى تطوير الحوار حول القضايا الإقليمية مع الدول الاسكندنافية، التي تلعب دورًا نشطًا في الخليج العربي، وفقًا لما قاله "ظريف".

يعتزم كبير الدبلوماسيين الإيرانيين زيارة العديد من الدول الآسيوية بعد جولة الدول الاسكندنافية، والتي ستعقد قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر.

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