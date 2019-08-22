وزير الخارجية الإيراني في زيارة رسمية إلى النرويج

يقوم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة رسمية إلى النرويج، اليوم الخميس، في أعقاب تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي.

يقوم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة رسمية إلى النرويج، اليوم الخميس، في أعقاب تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي.