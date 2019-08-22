الراجحي يبحث مع نظيره الفلبيني تعزيز العلاقات الثنائية في مجال العمل





التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في ديوان الوزارة بمدينة الرياض، وزير العمل والتوظيف في الفلبين السيد سلفستر بيلو والوفد المرافق معه؛ بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وناقش الجانبان عدد من القضايا والمواضيع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل بين المملكة وجمهورية الفلبين.





وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير آلية التعاون وتعزيز العلاقة الثنائية في مجال العمل والعمال بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.



