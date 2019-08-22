إستقرارفي أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22-8-2019

إستقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري ، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، 22-8-2019 وذلك قبيل أجتماع مرتقب من لجنة السياسات لبحث أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض.

ومن خلال التقرير التالي ننشر سعر الدولار طبقاً لما جاء علي موقع الدولار لايف الذي يعرض سعر الدولار في معظم البنوك المصرية محدثاً اولاً بأول كالاتى:

أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

أسعار الدولار في البنوك:









سعر الدولار في البنك المركزي المصري

16.53جنيه للشراء

16.66 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.56 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

16.54 جنيه للشراء

16.64 جنيه للبيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

16.53 جنيه للبيع

16.63 جنيه للشراء





سعر الدولار في بنك بيريوس

16.5500جنيه للشراء

16.6500 جنيه للبيع