ضابط ايراني يعتدي بالضرب على مسنة عراقية في مطار مشهد الدولي

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أنها تتابع قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد بإيران.

وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن تعرض سيدة عراقية كبيرة في السن من أهالي محافظة النجف في الـ18 من أغسطس الجاري، إلى ضرب مبرح من قبل "ضابط" في مطار مشهد الدولي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، على تويتر إن بلاده "تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد"​.

وأضاف الصحاف، أن "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".