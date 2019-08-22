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الصينية وانج تتأهل إلى ربع نهائي برونكس المفتوحة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:38 ص
الصينية وانج تتأهل إلى ربع نهائي برونكس المفتوحة
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وكالات
 
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تأهلت الصينية وانغ قيانغ المصنفة الأولى إلى دور الثمانية في بطولة برونكس المفتوحة للتنس بانتصار سهل على الفرنسية فيونا فيرو القادمة من التصفيات بنتيجة 6-1 و6-4 الليلة الماضية.

 

وحسمت وانغ المباراة في 68 دقيقة مستفيدة من ست من ثماني فرص لكسر الإرسال لتحقق فوزها الأول منذ الدور الثاني في ويمبلدون الشهر الماضي.

 

وقالت وانغ "أحاول زيادة ثقتي في هذه البطولة. بالنسبة لي هي استعداد لأمريكا المفتوحة لذا أحاول الوصول إلى أفضل مستوى".

 

وبدأت المباراة بفشل كل لاعبة في الحفاظ على إرسالها قبل أن تتقدم وانغ 3-1.

 

وانتصرت اللاعبة الصينية في خمسة أشواط متتالية بعد ارتكاب فيرو العديد من الأخطاء السهلة وثلاثة أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى فقط.

 

وتلعب وانغ ضد الروسية آنا بلينكوفا التي قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز على الرومانية ميهائيلا بوزارنسكو بنتيجة 1-6 و6-3 و6-3.

 

وبلغت البولندية ماجدا لينيت دور الثمانية بانتصارها على لاعبة روسيا البيضاء ألياكسندرا ساسنوفيتش المصنفة التاسعة بنتيجة 6-1 و6-4.

 

وسددت لينيت غير المصنفة عشر ضربات إرسال ساحقة وفازت في 88 في المئة من نقاط إرسالها الأول لتصعد لمواجهة التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة العاشرة التي فازت على الأمريكية كريستي أهن المشاركة ببطاقة دعوة بنتيجة 6-3 و6-1.

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