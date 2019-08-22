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دبلوماسي: قطر لجأت للصومال بعد تضييق الخناق عليها وعلى الإخوان

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:26 ص
دبلوماسي: قطر لجأت للصومال بعد تضييق الخناق عليها وعلى الإخوان
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وكالات
 
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قال سفير مصر الأسبق في قطر محمد المنيسي إن الضغط على قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي، جعل الدوحة تتجه إلى فتح مناطق جديدة في القرن الأفريقي وجنوب شرق آسيا واستغلال الأزمات فيها بما يخدم مصالحها.

 

وأوضح السفير محمد المنيسي أن لجوء قطر لتأسيس ميناء بحري في الصومال يأتي بعد دعمها لبعض الجهات المتطرفة فيها ولاستكمال للسيطرة عليها لتعزيز وجودها في المنطقة القريبة من باب المندب.

 

وأشار سفير مصر الأسبق في قطر إلى أن الدوحة تريد استغلال الأوضاع في القرن الأفريقي بما يعزز وجودها وتواصل دعم الإرهاب فيه سواءً في الصومال أو جيبوتي أو غيرهما من المناطق المجاورة.

 

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