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كارول سماحة تطرح بوستر أحدث أغانيها "بتأمن بالصدفة"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:38 ص
كارول سماحة تطرح بوستر أحدث أغانيها بتأمن بالصدفة
كارول سماحة
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الفجر الفني
 
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طرحت كارول سماحة الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بوستر أحدث أغانيها التي تحمل اسم "بتأمن بالصدفة" من فيلمها الجديد "بالصدفة"، وذلك تمهيدًا لعرضه فى 26 سبتمبر المقبل. 


وتظهر كارول سماحة فى الفيلم بشخصية فتاة تتعرض للعديد من الصعوبات فى حياتها نتيجة موقف صدفة فى حياتها. 


فيلم "بالصدفة"، هو ثاني التجارب لـ كارول سماحة في مجال السينما كممثلة، والذى تم تصويره على مدار عامين فى بيروت، ومقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل.


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