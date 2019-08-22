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تعرف على موعد عودة على معلول من تونس

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:26 ص
تعرف على موعد عودة على معلول من تونس
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الفجر الرياضي
 
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يعود التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي من تونس اليوم الخميس بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها، عقب انتهاء مباراة بيراميدز فى الكأس، والتي استغلها اللاعب للسفر لمسقط رأسه تونس لقضائها مع أسرته.


واستبعد محمد يوسف معلول من حساباته فى مواجهة أطلع برة بطل جنوب السودان والمقرر اقامتها غداً الجمعة على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد فوز الفريق الأحمر ذهاباً برباعية نظيفة.
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