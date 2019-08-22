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نجم الزمالك يتوجه الى فرنسا لمتابعة حالته الصحية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:23 ص
نجم الزمالك يتوجه الى فرنسا لمتابعة حالته الصحية
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الفجر الرياضي
 
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توجه المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، إلى فرنسا، مستغلاً فترة الراحة السلبية التى حصل عليها من الجهاز الفنى السابق بقيادة طارق يحيى، من أجل الخضوع لبعض الجلسات العلاجية.


 
ومازال اللاعب يشعر ببعض الآلام الخفيفة فى الركبة، الأمر الذى دفع بوطيب للتوجه إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات قبل العودة مجددًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريقه تحت قيادة المدير الفنى الجديد الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن خالد بوطيب أخبر الجهاز الفنى ومجلس الإدارة إنه فى حالة فوز الفريق على بطل الصومال بنتيجة كبيرة فى مباراة الذهاب، سيقوم بتجديد فترة أجازته حتى يتمكن من السفر إلى فرنسا والخضوع لبعض الفحوصات الطبية للإطمئنان على ألام الركبة التى يعانى منها.
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