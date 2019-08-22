إطلالة أنيقة لـ نانسي عجرم بـ فستانها الأزرق فى حفلها بـ عمان

نشرت نانسى عجرم عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة جديدة من حفلها في سلطنة عمان.





وظهرت نانسى عجرم بفستان أزرق مع تسريحة شعر معتادة ولمسات المكياج البسيطة، ونالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.









كانت نانسى عجرم أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص الشهر الماضي، وسط جمهور عريض من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، حيث غنت نانسي عجرم باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني.



