ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إطلالة أنيقة لـ نانسي عجرم بـ فستانها الأزرق فى حفلها بـ عمان

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:22 ص
إطلالة أنيقة لـ نانسي عجرم بـ فستانها الأزرق فى حفلها بـ عمان
نانسي عجرم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
نشرت نانسى عجرم عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة جديدة من حفلها في سلطنة عمان.

وظهرت نانسى عجرم بفستان أزرق مع تسريحة شعر معتادة ولمسات المكياج البسيطة، ونالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.


كانت نانسى عجرم أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص الشهر الماضي، وسط جمهور عريض من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، حيث غنت نانسي عجرم باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني.

وتحيى نانسى عجرم حاليًا حفلاََ غنائيًا، في سلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.
إطلالة أنيقة لـ نانسي عجرم بـ فستانها الأزرق فى حفلها بـ عمان
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
5
x
19:00
0
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
3
x
22:00
0
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
4
x
21:00
0
كراسنودار - روسيا