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لجنة من "التخطيط" تزور جمصة للوقوف على أهم الإنجازات والمشكلات التي تعوق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:19 ص
لجنة من التخطيط تزور جمصة للوقوف على أهم الإنجازات والمشكلات التي تعوق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
جانب من اللقاء
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محمد كشك
 
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اجتمعت رحاب المزين رئيس مدينه جمصة، مع لجنة من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، للوقوف على أهم الإنجازات والمشكلات التي تعوق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وحضر اللقاء العميد ايهاب مصطفى إبراهيم مدير مشروع المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والعميد سامح زكريا مدير مشروع المحافظة بالوزارة والمهندس اشرف مرزوق مدرب بوزارة التخطيط والمهندس محمد فيصل مدرب بوزارة التخطيط وأحمد سعد اللجنه العليا بالمحافظة للإشراف على المراكز التكنولوجيه ومديري الإدارات بمجلس المدينه

تضمن الاجتماع مناقشة موقف استكمال ملفات املاك الدوله والايرادات بمجلس مدينة جمصه ومناقشة حق الانتفاع للمواطنين حتى يتم ميكنه البيانات بالمدينه

كما تم مناقشة مدى إدخال الكم التراكمي للبيانات الخاصة بكل إدارة من إدارات المدينة

وأكدت رئيس المدينه، على أن المنظومه تسير بخطي سريعة من تدريب وإدخال بيانات حيث أن المركز التكنولوجي من أوائل المراكز بالدقهلية والمراد منه فصل الخدمة وتبسيط الاجراءات والتسهيل على المواطن..
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