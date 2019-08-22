القبض على تشكيل عصابي نسائي لسرقة المواطنين في الدقهلية

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نجح عدد من أهالي مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ضبط سيدتين عقب قيامهما بمغافلة أحد المواطنين وسرقته بعد خروجه من أحد البنوك بميت غمر وتبين انهما كونتا تشكيل عصابي تخصص في مغافلة الأشخاص ونشلهم وسرقة أموالهم.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة مركز ميت غمر بتمكن عدد من الأهالي من ضبط سيدتان عقب قيامهم بسرقة مبلغ 32 ألف جنيه من مواطن أثناء استقلاله أحد وسائل المواصلات بميت غمر.



وانتقل على الفور ضباط المباحث بقيادة العميد محمد الخولاني رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب الدقهلية، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر لمكان البلاغ وتبين أنه تم سرقة المواطن صبري سعد محمد عرفة 60 سنه بالمعاش، ومقيم قرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر، وتبين أنه فوجئ بعد خروجه من أحد البنوك وبحوزته مبلغ 32 ألف جنيه واستقلاله إحدى سيارات المواصلات من مدينة ميت غمر إلى قريته جصفا بسيدتين قاموا بنشله وسرقته الا أنه تمكن بمساعدة بعض الأهالي من الإمساك بهم



وبفحص المتهمتين، تبين أن الأولى تدعى "آية س" 28 سنة، لا تعمل، ومقيمة بالعمرانية بمحافظة الجيزة، والمتهمة الثانية وتدعى "بشرى س"، 62 سنه، لا تعمل، ومقيمه بالحوفيين بنها، وبالكشف عنهما تبين انهما متهمتان في عدة قضايا سرقة ونشل في الجيزة وبنها و6 أكتوبر



وبمواجهتهما، اعترفتا بقيامهم بمساعدة آخرين في تكوين تشكيل عصابي للسرقة وانهما قاما بارتكاب تلك الواقعة واعترفا بارتكاب عدة وقائع مماثلة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28600 جنح مركز ميت غمر لسنة 2019 واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.